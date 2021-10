Djokovic, Medvedev Highlight Davis Cup Nominations

The ITF and Kosmos Tennis have today announced the players nominated to represent their nations at the Davis Cup by Rakuten Finals, taking place from 25 November to 5 December 2021. The 18 teams involved will battle to be crowned Davis Cup champions. The cities of Madrid (Spain), Innsbruck (Austria) and Turin (Italy) will each host two of the six groups, with Innsbruck and Turin hosting one quarter-final, and Madrid hosting the remaining two quarter-finals, both semi-finals and the final. The six group winners, plus the two group runners-up with the best records based on matches, sets and games won will qualify for the quarter-finals.



Group A – Madrid, Spain Spain Pablo Carreno Busta Roberto Bautista Agut Carlos Alcaraz Feliciano Lopez Marcel Granollers Captain: Sergi Bruguera RTF Daniil Medvedev Andrey Rublev Aslan Karatsev Karen Khachanov Evgeny Donskoy Captain: Shamil Tarpischev Ecuador Emilio Gomez Roberto Quiroz Diego Hidalgo Gonzalo Escobar Cayetano March Captain: Raul Viver



Group B – Madrid, Spain Canada Felix Auger-Aliassime Denis Shapovalov Vasek Pospisil Brayden Schnur Peter Polansky Captain: Frank Dancevic Kazakhstan Alexander Bublik Mikhail Kukushkin Dmitry Popko Aleksandr Nedovyesov Andrey Golubev Captain: Yuriy Schukin Sweden Mikael Ymer Elias Ymer Jonathan Mridha Andre Goransson Captain: Robin Soderling



Group C – Innsbruck, Austria France Ugo Humbert Arthur Rinderknech Richard Gasquet Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Captain: Sebastien Grosjean Great Britain Cameron Norrie Daniel Evans Joe Salisbury Neal Skupski Captain: Leon Smith Czech Republic Jiri Vesely Tomas Machac Zdenek Kolar Jiri Lehecka Lukas Rosol Captain: Jaroslav Navratil



Group D – Turin, Italy Croatia Marin Cilic Borna Coric Borna Gojo Nikola Mektic Mate Pavic Captain: Vedran Martic Australia Alex de Minaur John Millman Jordan Thompson Alexei Popyrin John Peers Captain: Lleyton Hewitt Hungary Marton Fucsovics Attila Balazs Zsombor Marozsan Mate Valkusz Captain: Gabor Koves



Group E – Turin, Italy USA John Isner Reilly Opelka Taylor Fritz Jack Sock Rajeev Ram Captain: Mardy Fish Italy Matteo Berrettini Jannik Sinner Lorenzo Sonego Fabio Fognini Lorenzo Musetti Captain: Filippo Volandri Colombia Daniel Galan Nicolas Mejia Juan Sebastian Cabal Robert Farah Captain: Alejandro Falla



Group F – Innsbruck, Austria Serbia Novak Djokovic Filip Krajinovic Dusan Lajovic Laslo Djere Miomir Kecmanovic Captain: Viktor Troicki Germany Jan Lennard Struff Dominik Koepfer Peter Gojowczyk Kevin Krawietz Tim Puetz Captain: Michael Kohlmann Austria Dennis Novak Jurij Rodionov Gerald Melzer Oliver Marach Philipp Oswald Captain: Stefan Koubek